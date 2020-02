Terni, pienone per Cristina D’Avena: con le sue canzoni un tuffo nell’adolescenza

TERNI– Bagno di folla e pubblico delle grandi occasioni per Cristina D’Avena. La cantante bolognese, interprete di tutte le maggiori sigle dei cartoni animati è stata ospite del centro commerciale Cospea e la sua presenza come prevedibile ha portato il pienone. Grandi e piccini, ma soprattutto grandi che sono cresciuti con le sue canzoni, hanno colto l’occasione per fare foto e selfie con lei, ricevere autografi e soprattutto cantare le sue canzoni.

Lei le ha cantate quasi tutte. Sailor Moon,; ila e Shiro; Georgie; Dragon Ball; Doraemon; La stella della senna; Che campioni Holly e Benji; È quasi magia Johnny; Il coccodrillo come fa; Pollyanna; Pokemon e tante altre, col pubblico che l’accompagnava cantando a squarciagola i ritornelli.Segno evidentemente che l’affetto per lei è ancora fortissimo e che c’è tanta voglia di tornare, almeno per un po’ all’adolescenza, staccando la spina dai pensieri.