Terni, picchia i poliziotti al volto ed alle gambe poi tenta di scappare: giovane in manette

TERNI – Gli agenti della Polizia di Terni hanno arrestato giovedì pomeriggio un uomo di 31 anni, reo di aver colpito l volto e alle gambe gli agenti stessi. Il giovane, di origine marocchina, ha tentato una breve fuga. Successivamente è stato comunque bloccato quindi condotto in questura. L’uomo si trovava a bordo di una Alfa 147 insieme ad una sua connazionale di 30 anni quando è stato fermato per un normale controllo. Ha esibito una patente che è risultata alterata. E’ a quel punto che ha tentato di fuggire aggredendo gli agenti.

Indagini Le indagini in questura hanno fatto emergere le generalità dell’arrestato: si trattava di un cittadino marocchino e doveva espiare una condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Per questo motivo è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di vocabolo Sabbione. E’ stato anche denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona, lesioni aggravate e guida senza patente.