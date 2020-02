Terni, piano sicurezza per San Valentino: in campo 50 agenti e una stazione mobile

TERNI – In vista dei numerosi appuntamenti sia religiosi che laici organizzati per San Valentino a Terni, la questura ha pianificato servizi di sicurezza e ordine pubblico in tutte le aree cittadine interessate agli eventi valentiniani. L’ordinanza firmata dal questore, Roberto Massucci, d’intesa con il prefetto Emilio Dario Sensi, si compone di 21 pagine e prevede l’impiego di oltre 50 uomini della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale, che integreranno il piano coordinato di controllo del territorio.

Unità cinofile Le unità cinofile avranno il compito di operare in funzioni antidroga. In campo anche personale con funzione di accoglienza e indirizzamento messo a disposizione degli organizzatori. I modelli operativi sono stati condivisi in un tavolo tecnico presieduto dal questore giovedì pomeriggio a cui ha partecipato anche il vescovo Giuseppe Piemontese, a testimoniare l’attenzione alle celebrazioni della stessa Curia ternana e gli organizzatori degli eventi. Diversificati i moduli operativi: pattugliamento a largo raggio e vigilanza sulle arterie stradali e ferroviarie di accesso alla città; presidio capillare nei luoghi di svolgimento dell’evento mirato anche grazie al monitoraggio dei flussi dai sistemi di videosorveglianza cittadina. In campo anche un ufficio mobile della polizia di Stato che coordinerà tutti i servizi dalle maggiori piazze e costituirà punto di riferimento per tutti i cittadini che abbiano bisogno delle forze dell’ordine.