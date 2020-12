Terni piange Romano Sciarretta, avvocato ed ex bomber delle Fere

Se ne va un altro pezzo di Terni: è scomparso nella mattinata dell’8 dicembre all’età di 80 anni Romano Sciarretta. Abruzzese di Lanciano, ternano d’adozione, è noto agli appassionati di calcio per essere stato centravanti della Ternana dal 1964 al 1969, contribuendo alla promozione in serie B dei rossoverdi sotto la prima guida Viciani, della quale fu anche capitano. In rossoverde ha messo insieme 119 presenze con 38 gol.

Successivamente è rimasto a vivere a Terni dove aveva aperto uno studio legale ed ha esercitato la professione di avvocato. Nel 2014 si era anche candidato a sindaco di Terni alla guida di una lista civica. La notizia della sua morte, a pochi giorni da quella di un altro avvocato, Massimo Proietti, è il presidente dell’ordine degli avvocati di Terni Standoli: “Con profondo cordoglio comunichiamo che è venuto a mancare l’Avv. Romano Sciarretta: altra vera istituzione del Foro di Terni. Siamo vicini con tutto il nostro affetto ad Andrea in questo triste momento ed esprimiamo ai familiari le nostre più sentite condoglianze a nome di tutti i Colleghi”. Al cordoglio si unisce la nostra redazione