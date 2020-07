Terni piange la scomparsa dell’ex assessore Bencivenga

TERNI – Lottava da tempo contro un male che domenica se l’è portato via. E’ scomparso Luigi Bencivenga, sindacalista, consigliere comunale fra le fila del Pd (area Margherita) ed assessore al Comune di Terni. Aveva 70 anni.

Bencivenga, già operaio alla Terni, fondò nel 2000 in città la Fismic (Federazione italiana sindacato metalmeccanici ed industrie collegate) che sindacato in qualità di segretario generale.’ stato assessore alla mobilità urbana, traffico e trasporti pubblici, sicurezza, polizia Municipale, ambiente, verde pubblico, difesa del suolo, igiene pubblica e Protezione civile del Comune di Terni nella prima giunta Di Girolamo in quota Pd, dal 2009 al 2014. Prima e dopo l’incarico nell’amministrazione comunale, è stato consigliere nell’assemblea di palazzo Spada.

Alla famiglia va il cordoglio della nostra redazione.