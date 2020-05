Terni in lutto piange la morte dell’avvocato Antonio Mattiangeli

TERNI – E’ scomparso nella notte tra domenica e lunedì Antonio Mattiangeli, 84 anni, figura di spicco del Foro di Terni non solo per la sua attività di avvocatura. Mattiangeli infatti ebbe anche un ruolo nel consiglio di amministrazione della Ternana Calcio del presidente Giorgio Taddei e, sempre in ambito calcistico, fu presidente e vicepresidente della Narnese. I suoi due figli, Francesco e Federico, hanno entrambi seguito le sue orme professionali.