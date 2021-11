TERNI – Identificato e denunciato dalla Digos, dopo una rapida indagine, il presunto autore della deflagrazione di un petardo avvenuta nel primo pomeriggio di giovedì in via di San Pietro in Campo, a Terni, a poca distanza dal centro vaccinale dell’Usl Umbria 2. Si tratta di uno studente diciassettenne, che ha utilizzato il petardo, venduto ai soli maggiorenni, all’uscita dalla scuola. Sempre secondo quanto riferito dalla polizia, il giovane ha ammesso il gesto, spiegando che è stata una “bravata” per scherzare, senza alcun legame con il vicino centro vaccinale. Il petardo non ha provocato danni a cose o persone. Nei confronti del diciassettenne è scattata la denuncia alla procura dei minori per il reato di accensione ed esplosione pericolosa.