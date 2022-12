Terni, perseguita la ex fino ad inseguirla per strada: cinquantenne arrestato

TERNI – Sarebbe arrivato anche ad inseguire la sua ex compagna per le vie della città, danneggiando la porta di ingresso dell’abitazione di un amico della donna dove la stessa aveva trovato riparo: l’uomo, di 55 anni, italiano, al quale era stato già notificato l’ammonimento del questore della provincia di Terni, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Terni per i reati di “atti persecutori” e di “molestie” nei confronti della ex. Dalle indagini, scaturite dalla richiesta di aiuto della donna ai carabinieri di Collescipoli, è emerso che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe posto in essere nel tempo una serie di condotte reiterate e prolungate di persecuzione nei confronti della stessa.

Centinaia di chiamate

Il cinquantacinquenne, che non avrebbe accettato la decisione della donna di interrompere il loro rapporto di convivenza, più volte si sarebbe recato nei pressi dell’abitazione della ex, spesso ubriaco, con la pretesa di poterla incontrare. La donna riceveva inoltre dall’ex compagno centinaia di chiamate al cellulare. Lo stesso non avrebbe mai desistito dal suo comportamento, neanche a seguito dei numerosi interventi svolti dalle forze di polizia. L’attività istruttoria compiuta dal comando stazione carabinieri Collescipoli ha pertanto evidenziato la necessità di emettere una misura cautelare nei confronti dell’uomo.