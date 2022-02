Terni, per San Valentino “mi prendo cura di te”: ricco programma di eventi civili e religiosi

TERNI– Un ricco programma che va dal sacro, con la traslazione delle urne del santo accompagnata dalla processione, al profano, con lo spettacolo di Samuele Cristicchi, l’esposizione di quadri raffiguranti San Valentino, sino ai due premi San Valentino un’anno d’amore e Premio San Valentino, quest’ultimo a cura dell’Istess. Il cartellone degli eventi valentiniani 2022 è stato presentato questa mattina in curia, alla presenza del vescovo monsignor Francesco Antonio Soddu, del sindaco Leonardo Latini, dell’assessore agli eventi valentiniani Maurizio Cecconelli, del vicario generale don Salvatore Ferdinandi e del parroco della Basilica padre Johnson Perumittath. Da sempre vissuta come evento che rinsalda i legami storico-sociali e culturali della città, la festa del Santo patrono è in programma dal 5 febbraio al 25 marzo con varie manifestazioni religiose, culturali, musicali, artistiche, sociali legate dal tema: “Mi prendo cura di te: la cura delle relazioni interpersonali, spirituali, socio-sanitarie e ambientali”.

Cartellone religioso

Il solenne pontificale in Basilica nel giorno di San Valentino sarà celebrato dal vescovo di Assisi e Foligno, per ricordare il fatto che il vescovo di Terni fu ordinato proprio a Foligno. Al termine della celebrazione, benedizione e inaugurazione della vetrata “Ordinazione di San Valentino da parte di San Feliciano”, offerta dal Lions Club San Valentino e realizzata dagli studenti e docenti del liceo artistico “Metelli” di Terni.

Resterà ovviamente la festa della promessa, con 35 coppie prenotate: andrà in scena il 12 febbraio. La sera poi l’urna con le spoglie del santo sarà portata in Duomo dove monsignor Soddu presiederà il giorno dopo alle 10 il Pontificale. Terminato il pontificale, si terrà la processione cittadina per il rientro dell’urna del santo nella basilica di San Valentino, che transiterà lungo le vie della città, seguendo il percorso: piazza Duomo, via Aminale, corso del Popolo, piazza Ridolfi, piazza Europa, via Garibaldi, rotonda Filipponi, via Piave, rotonda M.L.King, strada delle Grazie, via fratelli Cervi, via G.M. Serrati, via San Valentino, via papa Zaccaria, basilica di San Valentino. Sul sagrato della chiesa ci sarà la benedizione conclusiva del Vescovo.

Fra le iniziative interessanti l’attivazione dello sportello del Progetto Gemma, nato dal movimento per la Vita per aiutare le mamme in difficoltà nei quartieri disagiati attorno alla zona di San Valentino (San Lucio, Villaggio Italia, San Giovanni). Confermate anche le feste per i 25 e 50 anni di matrimonio. Il Premio San Valentino andrà in scena il 25 febbraio, mentre la Basilica ospiterà a partire dall’11 febbraio ’istallazione temporanea nella basilica del dittico “Miracolo e Martirio – San Valentino di Terni” dell’artista contemporaneo Giovanni Gasparro che lo stesso Sgarbi ha definito l’ultimo caravaggesco. Sono previsti poi tre momenti culturali: la presentazione di una pubblicazione sulla basilica ed il convento di San Valentino, uno sul pittore Girolamo Troppa ed una sulla figura del Santo. Ci sono poi due eventi a cura del Cesvol, uno col professor Stefano Zamagni sul tema dell’amicizia (25 marzo) ed uno in collaborazione con la facoltà di economia, sul tema “Democrazia economica. Dalla pandemia a un nuovo umanesimo” (11 Marzo)

“San Valentino è il santo dell’amore totalizzante – ha spiegato monsignor Soddu – senza l’amore l’uomo non può vivere e questo cercheremo di mettere al centro di tutto. La figura di questo santo è molto sentita nella città di Terni perchè è il santo patrono, ma non accade così in tutte le città. Questo Santo esce molto fuori le mura della città e si proietta in tutto il mondo.Il mio primo san Valentino lo vivo come atto sponsale a questa chiesa di cui sono diventato vescovo da appena un mese, e che sto imparando a conoscere, ad apprezzare ed amare sempre più. Avere il santo Patrono dell’amore mi fa ulteriormente essere pieno di gratitudine a Dio per essere in questa diocesi, e al contempo emozionato e pieno di gioia e di speranza perché l’amore cresca sempre nella nostra comunità».

Valentine Fest

Il Valentine Fest è il programma degli eventi profani che ha come altri punti di forza Cioccolentino (dal 10 febbraio) e il concorso San Valentino Arte (dal 12 febbraio). L’assessorato alla cultura del Comune di Terni rinnova il suo impegno per la rassegna Il clous saranno però eventi che coinvolgeranno personaggi conosciuti al grande pubblico per il loro apporto alla riflessione esistenziale, come Vito Mancuso e Franco Arminio, Simone Cristicchi e Fabio Testi. Cristicchi e Testi saranno i protagonisti di due spettacoli al teatro Secci: quello del 12 febbraio con la voce narrante di Fabio Testi è un concerto d’amore in versi, mentre quello di Cristicchi si svolgerà il 15 febbraio facendo seguito al Giorno del Ricordo dedicato alle vittime Foibe ed all’esodo istriano al quale è dedicato tra musica e racconti che l’autore ed interprete, farà rivivere, con la presenza anche di Toni Concina, ex sindaco di Orvieto e presidente degli esuli Al Caos invece dal 12 febbraio sarà visibile l’istallazione artistica di Andrea Polichetti, mentre domenica 13 febbraio è prevista una passeggiata urbana guidata per conoscere la visione dei giovani artisti sui muri della città.

“La città di Terni – ha spiegato il sindaco – deve essere orgogliosa di quello che è, ncora di più perchè è in questa città che riposa San Valentino, che è il Santo più conosciuto al mondo. Dobbiamo lavorare e lo stiamo facendo affinchè il Valentine Day che si celebra dovunque venga associato alla città”.

In allegato il calendario completo degli eventi valentiniani e di Valentine Fest