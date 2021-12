Terni, per il Capodanno Rai in Ast sul palco Achille Lauro, Massimo Ranieri, Orietta Berti, Berté e Gigi D’Alessio

TERNI – Massimo Ranieri, Achille Lauro, Orietta Berti, Loredana Berté e Nek. Questi i nomi dei big che saliranno sul palco dell’acciaieria Ast di Terni il 31 dicembre per lo show della notte di San Silvestro ‘L’anno che verrà’. La serata tv sarà condotta da Amadeus, ma restano ancora incerte le possibilità di partecipazione al pubblico esterno. Il Comune si muoverà in base alle scelte del governo e agirà di conseguenza. Il programma vedrà le incursioni di John Vignola e Marcella Sullo dal backstage, con interviste nella diretta di Radio1 ed Emanuela Aureli, umbra doc. Sul palco allestito alle acciaierie saliranno anche Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends e tanti altri. Tutti gli artisti saranno accompagnati da una big band diretta dal maestro Stefano Palatresi che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato.