Terni, per Bebe Vio un grande trionfo mondiale nel fioretto paralimpico

TERNI – Bebe Vio si è laureata campionessa mondiale nel fioretto individuale paralimpico (categoria B) ai campionati in corso al nuovo palasport di Terni. La schermitrice veneta, che proprio a Terni nel 2018 aveva ottenuto un doppio oro europeo sempre nel fioretto, individuale e a squadre, ha superato in finale la cinese Rong Xiao per 15 stoccate a otto. L’oro ottenuto da Bebe Vio va ad aggiungersi ad un palmares internazionale nel quale compaiono già due medaglie d’oro alle paralimpiadi (Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020 nel fioretto individuale), oltre ad un argento (Tokyo) ed un bronzo (Rio de Janeiro) a squadre, quattro ori, ora cinque, e due bronzi ai mondiali e cinque ori e un argento agli Europei, oltre a svariate medaglie nella Coppa del mondo.

Il percorso vincente Il percorso di Bebe Vio è cominciato con il successo sull’ucraina Pozniak, superata 15-0 nel tabellone da 32. Poi la campionessa azzurra ha sconfitto prima la britannica Moore (15-2) negli ottavi e quindi la giapponese Sakurai (15-5) nei quarti. Un’altra prova di forza la fiorettista delle fiamme oro l’ha offerta nella semifinale che l’ha vista opposta a Nga Tong, portacolori di Hong Kong, battuta con il punteggio 15-6 nell’assalto che ha aperto a Bebe le porte della finalissima contro la cinese Xiao. Nella stessa gara 18/o posto per Alessia Biagini. Domenica scatta invece la competizione a squadre – la gara preferita dalla schermitrice veneta – nella quale l’Italia del fioretto paralimpico e Bebe Vio sognano un’altra affermazione di prestigio. Terni porta bene

“Che finale è stata? Eh, figo. Combattuta. ad un certo punto non ci ho creduto ma per fortuna ci hanno creduto tutti quelli intorno a me e a quel punto anche io. E’ andata bene…”: Bebe Vio ha risposto con il suo classico sorriso dopo la vittoria che le è valsa l’oro, il quarto della carriera, nel fioretto ai mondiali paralimpici in corso a Terni. “E’ stato bellissimo, perché in casa, perché Terni è stata stupenda. La squadra è stata magnifica, come tutto il resto. Abbiamo vinto, insieme! Vedere il palazzetto pieno mi ha riempito il cuore e dato l’energia per portare a casa il Mondiale, il quarto consecutivo Grazie a tutti. Questa medaglia è vostra! E domani la gara a squadre, daje!” ha aggiunto. “Non mi devo montare la testa perché domani sarà molto, molto dura ma avrò con me delle ragazze pazzesche” è quindi subito tornata seria con il pensiero già rivolto alla gara a squadre. “Andrà come deve andare – ha aggiunto – però vogliamo che vada bene”. La neocampionessa ha poi definito “perfetto” il nuovo palasport di Terni dove si sono disputate le gara. E del pubblico ha sottolineato: “è bello perché ce li hai tutti in verticale di fronte e li senti tutti vicini che ti abbracciano”. “Terni porta bene, organizziamo qui le olimpiadi” ha concluso sempre sorridendo.