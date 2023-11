Terni, per Ast fumata bianca sull’accordo di programma: a breve la firma

TERNI – Questa volta dovrebbe arrivare la fumata bianca definitiva. Sembra ormai a un passo il via libera definitivo dalla dg Competition della Commissione europea alla richiesta di accesso ai fondi Pnrr per Acciai Speciali Terni, con la firma dell’accordo di programma attesa tra fine 2023 e inizio 2024. Questo è quanto emerso al tavolo di martedì mattina al ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. Dopo gli evidenti ritardi, la chiusura sembra dunque davvero vicina, stando alle rassicurazioni giunte al tavolo ministeriale. In settimana sono attesi un paio di incontri decisivi, sul tema dei finanziamenti, con Invitalia.

I sindacati

“Nell’incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy ci è stato confermato il completamento della procedura europea per la richiesta dell’approvazione dei finanziamenti ‘hard to abat’ e che dovrebbe arrivare entro dieci giorni la decisione definitiva. Auspichiamo che la tempistica indicata dal Mimit per la definizione del contratto di sviluppo e la firma dell’accordo di programma di Terni, entro il mese di gennaio 2024, venga confermata”, ha dichiarato il segretario nazionale della Uilm Guglielmo Gambardella e quello locale di Terni, Simone Lucchetti. Per il segretario della Fismic locale, Giovacchino Olimpieri, invece “l’incontro è stato soprattutto informativo e di aggiornamento del percorso che si sta sviluppando tra azienda, ministero e soprattutto a livello europeo. Al momento non ci sono novità sostanziali rispetto a ciò che sapevamo. L’unica novità di rilievo è che i percorsi sono partiti e quindi in itinere. E dovrebbero completarsi complessivamente fra la fine del 2023 e metà gennaio del 2024”.