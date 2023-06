TERNI – Momenti di terrore sabato al parco Ciaurro. Un 42enne marocchino, pregiudicato, è stato denunciato per porto illegale di armi e per reati di minaccia e lesioni aggravate nei confronti di due giovani. Per lui scatta anche il foglio di via e il divieto di ritorno nel comune di Terni. Le aggressioni hanno coinvolto un ragazzo egiziano e uno tunisino, che ha riportato lesioni con una prognosi di venti giorni. Il giorno successivo, alle forze dell’ordine sono arrivate diverse segnalazioni dell’uomo armato di machete che girovagava tra ponte Allende e parco Ciaurro. A quel punto sono scattati i controlli.

Scarcerazione