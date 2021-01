Terni, overdose di fine anno, preso il pusher: auguri di buone feste insieme alla dose

TERNI – Preso il pusher che avrebbe venduto la dose al 45enne di origini lombarde trovato morto lo scorso 28 dicembre in via San Valentino. Si tratta di un azero di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, disoccupato e irregolare in Italia, era stato già espulso dall’Italia su decisione del questore di Terni ma non aveva mai rispettato il provvedimento. A suo carico anche diverse segnalazioni e denunce in materia di droga.

Auguri di Natale. L’indagine della Procura ha permesso di accertare come l’uomo fosse attivo nello spaccio di cocaina anche nel reatino. Con molti clienti aveva instaurato un rapporto che andava oltre il semplice discorso commerciale. urante le festività natalizie, infatti, aveva inviato a ciascuno di loro messaggi sms personalizzati per fare gli auguri di buone feste.Individuato presso la sua abitazione, è stato trasferito nel carcere di Terni.