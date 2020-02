Terni, ottantenne sfrattato vive in auto, Melasecche: “Subito ricovero d’emergenza”

TERNI – Ad 80 anni e malato senza una casa e costretto a vivere in auto, nel parcheggio antistante l’ospedale. La vicenda è salita agli onori delle cronache perchè l’uomo, ha ricevuto lo sfratto da parte dell’Ater e dal Comune. Sulla vicenda è intervenuto l’assessore regionale Enrico Melasecche, annunciando: “Ho concordato con il Sindaco di provvedere innanzitutto ad un ricovero in luogo di emergenza per poi accertare con la massima urgenza le ragioni dell’accaduto onde consentire che chi ha merito per avere una casa popolare possa averla appena possibile, mentre chi agisce in danno degli interessi pubblici per passare sopra le regole che tutti debbono rispettare abbia una risposta chiara e trasparente ma sempre improntata alla massima umanità. Esistono regole non scritte che in una regione come la nostra tutti intendiamo tenere ben presenti ma anche valori quali la correttezza ed il rispetto dovuto a tutti coloro che attendono in graduatoria . Troppi episodi in passato sono accaduti che hanno danneggiato gli aventi diritto ad un alloggio popolare per cui credo sia opportuno porvi rimedio anche se, sempre, con la dovuta prudenza”

Inaccettabile. Nella nota, Melasecche spiega: ” Nell’attesa dell’immediato rinnovo degli organi dell’Agenzia che sta per avvenire ad horas, in attesa del reintegro della dirigenza regionale di quel servizio in modo da poter attivare un piano di forte rilancio del ruolo dell’Ater cui sto lavorando, non è però accettabile che un fatto del genere possa accadere in una regione civile e che un titolo del genere sparato in prima pagina, senza alcuna plausibile spiegazione nel testo da parte dei funzionari del Comune e dell’Ater, non interpellati, possa colpire la pubblica opinione in modo così forte, toccando le corde della sensibilità di noi tutti. Una premessa quindi, qualsiasi ragione possa essere alla base dello sfratto è opportuno porre in essere tutti gli accorgimenti e gli strumenti per evitare che anche una procedura regolarissima possa apparire non improntata al buon senso ed alla umanità oppure diventare occasione di disinformazione o parziale informazione”.