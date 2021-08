Terni, ordigno bellico di via Piermatti, brillamento confermato: in 4000 da evacuare

TERNI– Sveglia all’alba, precisamente alle 6.30, per consentire le operazioni di brillamento di una bomba, residuo della seconda guerra mondiale ritrovata qualche tempo fa, precisamente lo scorso novembre in via Piermatti. Domenica 29 agosto è stata confermata l’operazione nonostante la situazione relativa ai contagi Covid e l’evacuazione interesserà circa 4000 persone, il raggio della zona di sicurezza è di 468 metri dall’ordigno.

Il Comune. In una nota, il Comune spiega: “Gli interventi – si svolgeranno secondo il piano della Protezione civile. Piano che contiene anche l’elenco delle vie da evacuare e le aree di accoglienza per chi non può provvedere a sistemazioni autonome. La Protezione civile comunale ha realizzato un volantino di informazioni utili. Alle 6.30 prenderanno il via le operazioni di sgombro. Seguirà alle 7 la chiusura delle strade di accesso e sarà tassativamente vietato l’ingresso, consentendo la sola uscita dall’area di evacuazione. Appena verificato che l’area sarà interamente sgombra di persone, avranno inizio le operazioni di disinnesco. Per il rientro, comunque previsto in giornata, la popolazione sarà avvertita dagli operatori della Protezione civile e da messaggi sui mezzi di comunicazione e nel sito istituzionale www.comune.terni.it”.

Le vie interessate. L’elenco delle vie interessate all’evacuazione è in questo file

Le persone non autosufficienti. Prosegue il comune: “Le persone non autosufficienti, con fragilità ed i malati gravi, bisognosi di particolare assistenza nelle fasi del trasferimento , verranno contattati direttamente per le indicazioni relative alle operazioni di sgombero. Qualora all’interno dei nuclei familiari vi fossero situazioni di questo tipo ma non a conoscenza degli uffici e delle strutture pubbliche, occorre segnalare al più presto al numero verde 800.737073 la presenza di criticità. Il numero verde è a disposizioni anche per le informazioni. Per non ostacolare il transito dei mezzi operativi e di soccorso si chiede di verificare che la sosta dei propri veicoli non crei ostacoli. All’interno dell’area sono sospese le linee urbane ed extraurbane del trasporto pubblico salvo le linee speciali di adduzione ai centri di accoglienza. Tutti i negozi, le stazioni di rifornimento e le attività all’interno dell’area sono chiuse”.

Contagi e ricoveri. Ci sarà ovviamente da gestire la questione Covid, con eventuali persone in isolamento contumaciale, ma la riunione in Prefettura ha tenuto conto di un possibile aumento di contagi e ricoveri. Palestre e scuole non potranno essere utilizzate, pertanto dono in corso di valutazione tutte le strutture disponibili non solo a Terni, destinate a fungere da punto di ritrovo.