Terni, operazione antidroga: quattro arresti

TERNI – Operazione antidroga dei carabinieri di Terni, che dalle prime ore di venerdì, con la collaborazione di personale Nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria (Roma), ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere disposte dal gip su richiesta della locale procura. Sei i provvedimenti in totale. In particolare l’operazione denominata ‘Silva’ – riferisce l’Arma – conclude un’attività d’indagine che ha permesso di documentare, e quindi disarticolare, l’attività di un presunto gruppo dedito prevalentemente allo spaccio di cocaina in città.