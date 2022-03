Terni, operazione antidroga ‘Espuelas’ della polizia: tre in manette

TERNI – Due cittadini dominicani, di 47 e 46 anni, sposati e da tanti anni regolarmente residenti in periferia a Terni, con permesso in fase di rinnovo, sono stati arrestati dalla polizia per spaccio in concorso di sostanze stupefacenti. Arrestato anche un gambiano di 25 anni per lo stesso motivo. Gli arresti sono stati eseguiti in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Terni, su richiesta del pubblico ministero, a seguito di un’indagine di alcuni mesi della sezione antidroga della squadra mobile ternana.

Le indagini Le indagini avevano preso avvio dalle dichiarazioni di uno dei loro presunti clienti, che ha chiamato la squadra volante per denunciare il fatto che da quando era un acquirente abituale di droga del 47enne dominicano, aveva avuto qualche problema di salute. Un’indagine meticolosa, attuata anche attraverso strumentazioni tecniche, che ha evidenziato che l’abitazione segnalata, dove la coppia risiedeva, era abitualmente frequentata da noti tossicodipendenti, la maggior parte italiani, ma anche da cittadini stranieri. Il ricorso Lunedì 28, gli agenti hanno eseguito le ordinanze ed hanno arrestato la coppia all’interno dell’abitazione, mentre il gambiano è stato rintracciato a Terni giovedì mattina (3 marzo), dopo due giorni di ricerche, in quanto senza fissa dimora, perché ha presentato un ricorso alla sua espulsione, a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale. Dalle indagini sembrerebbe che l’arrestato 47enne investisse parte dei proventi dello spaccio – diverse migliaia di euro al mese – anche nelle scommesse dei combattimenti dei galli nella Repubblica Dominicana, scommesse che effettuava on-line, da qui il nome dato all’operazione.