TERNI – La Procura di Terni vuole vederci chiaro. E per questo sono stati indagati i datori di lavoro e i responsabili di cantiere per la morte di Carlo Clemente, l’operaio di 36 anni originario di Avellino che ha perso la vita a Orvieto nel cantiere del metanodotto, cadendo all’interno di un grosso scavo. L’atto dovuto è stato reso noto il procuratore capo di Terni, Alberto Liguori. A breve la Procura di Terni deciderà se disporre anche l’autopsia sul corpo dell’operaio che, secondo quanto emerge, sarebbe deceduto per trauma cranico, anche se quando è stato recuperato all’interno dello scavo e riportato in superficie era ancora in vita.