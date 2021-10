Terni, offese a sfondo razziale durante celebrazioni: scatta daspo urbano

TERNI – In occasione della celebrazione della memoria delle vittime del mare, domenica scorsa a Terni, ha insultato pesantemente, con offese definite a sfondo razziale uno degli organizzatori, un cittadino italiano di origini nigeriane, ma un albanese di 45 anni è stato subito identificato dalla polizia prima che la situazione degenerasse. All’uomo a seguito degli accertamenti della Divisione anticrimine della questura è stato comminato un daspo urbano per la durata di un anno. Il quarantacinquenne è stato sanzionato anche per essersi avvicinato all’organizzatore dell’iniziativa visibilmente alterato e senza mascherina.

Numerose persone

Lo ha fatto di fronte alle numerose persone intervenute per la commemorazione della strage dei migranti 2013 e a tutte le associazioni di cittadini stranieri. Con diversi precedenti, tra cui lesioni e violenza pubblico ufficiale, e già coinvolto in una rissa a fine settembre, l’uomo è risultato titolare di permesso di soggiorno per lavoro. La sua posizione sul territorio nazionale è ora al vaglio dell’ufficio Immigrazione per una possibile revoca, proprio a causa della sua condotta.