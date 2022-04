Terni, nuovo boom nel weekend di Pasqua: 10.500 visitatori al sito di Marmore

TERNI – Numeri che danno speranza per il futuro. E l’assessore al Turismo del Comune di Terni Elena Proietti commenta con soddisfazione il numero dei turisti entrati al parco naturalistico di Marmore: 10.500 nelle sole giornate di sabato e domenica. A fornire il dato è la stessa Proietti sui social e un nuovo boom di visitatori è atteso per la giornata di Pasquetta, insolitamente soleggiata. Certo il vento avrà reso la passeggiata per i sentieri del salto d’acqua più alto d’Europa meno piacevole di quanto lo sia in giornate con un Eolo più sereno, ma questo non ha scoraggiato gli arrivi, di fatto sempre molto numerosi in questo periodo.

Aprono l’alta stagione

Le festività Pasquali rappresentano le date primaverili che aprono l’alta stagione per il sito turistico più famoso del Ternano che ora vanta anche un museo multimediale dedicato all’opera idraulica simbolo della città dell’acciaio, in un connubio tornato di straordinaria attualità: l’acqua, l’uomo, l’energia. Il cielo sereno sopra la Conca si presta perfettamente anche ad un altro sito turistico da visitare: Carsulae. Insomma, i numeri autorizzano l’ottimismo.