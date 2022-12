TERNI – Bonus di 500 euro, esente da tassazione fiscale, ai dipendenti delle Acciaierie di Terni per far fronte al caro vita di questi mesi. Il riconoscimento è stato voluto dal presidente dell’Ast, Giovanni Arvedi, che ha così disposto un nuovo aiuto per quadri, impiegati e operai in forza all’azienda all’1 dicembre 2022. Un’iniziativa suggerita anche dall’approssimarsi delle festività natalizie, come si legge nella comunicazione inviata ai dipendenti, attraverso la piattaforma ast.welfare. I crediti, che potranno essere spesi per pagare le bollette di acqua, luce e gas, oppure per fare rifornimento di carburante o come buoni spesa, potranno essere richiesti attraverso la piattaforma welfare dell’Ast a partire dal 9 dicembre, fino e non oltre il 20 dicembre. Solo pochi giorni, sempre grazie al ‘Decreto aiuti’, l’Ast aveva erogato un altro bonus da 300 euro per tutti i dipendenti.