Terni, nuovo appello dei genitori Andrea: “In estate la situazione dell’assistenza peggiora”

TERNI – Tornano a farsi sentire i genitori di Andrea, il bambino di 9 anni affetto da disabilità grave unita a malattia rara. Sieva e Roberta chiedono di nuovo aiuto alla Asl per avere una migliore assistenza nei mesi estivi, visto che il loro bambino ha bisogno di assistenza h24.

In una nota, scrivono: “Non basta la poca assistenza notturna, come tutti gli anni a luglio agosto e dicembre, mesi di ferie, il coordinatore infermieristico Asl nonostante le richieste preventive della famiglia anche quest’anno ha assegnato alle 3 infermiere periodi di 15 giorni consecutivi di ferie alcune volte anche accavallandoli e buttando dentro infermiere nuove o che comunque non conoscono Andrea (hanno fatto a malapena qualche giorno di affiancamento quando ci vogliono mesi per diventare autonomi) per coprire i turni impedendo alla famiglia di andare a lavoro in quanto ancora non sono in grado di rimanere sole con le Oss. Quindi mentre il coordinatore e le infermiere di Andrea vanno in ferie mentre noi restiamo a casa senza poter lavorare figuriamoci andare in ferie ma facendo da balia alle nuove”.

Una situazione che si ripete. Sieva e Roberta proseguono: “Ogni anno scriviamo alla direzione Asl dicendo che il problema gestionale con questo coordinatore si ripete da anni ma la Direzione non cambia coordinatore ne risolve il problema. Cosa dobbiamo fare ora? Lasciare Andrea con infermiere che non lo sanno gestire (mettendo a rischio sia Andrea che le infermiere)? O restare a casa per tamponare il problema causato dall’Asl sempre rinunciando al lavoro?”