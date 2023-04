Terni, novantenne chiede aiuto perché sola: nipote trovato con la droga

TERNI – Ha chiesto aiuto al 112 perché a 94 anni, da sola in casa in uno dei centri della provincia di Terni, si è sentita abbandonata dai familiari, in particolare dal nipote sempre chiuso in taverna dove i militari hanno trovato il giovane al quale sono stati sequestrati una ventina di grammi di hascisc e due di marijuana. E’ stato quindi segnalato amministrativamente alla prefettura. Quando sono intervenuti i militari hanno tranquillizzato l’anziana. Hanno però avvertito nell’appartamento un forte odore di hascisc. Entrati nella taverna, i carabinieri hanno identificato il nipote che è stato trovato in possesso dell’hascisc e della marjuana.