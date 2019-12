Terni, novantenne cade lungo i binari della ferrovia: contusioni e fratture

TERNI – Nel pomeriggio di oggi incidente ferroviario a Marmore. Una donna novantenne, che abita presso una casa di riposo è finita a terra lungo i binari della ferrovia, all’altezza di Marmore, mentre passeggiava a circa 200 metri dallo scalo. L’anziana sarebbe caduta in seguito allo spostamento d’aria causato dal passaggio del convoglio Terni-Sulmona. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale a Terni, dove le sono state riscontrate contusioni alla testa e una probabile frattura ad un braccio ma dove è arrivata cosciente. Sul posto anche polfer, Carabinieri e vigili del fuoco. Il convoglio non è più ripartito.