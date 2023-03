Terni, non lo vedevano da un mese: era morto in casa propria

TERNI – Un uomo di 72 anni è stato trovato morto nella propria abitazione in via Garibaldi, al centro di Terni. A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco, preoccupati del fatto che l’uomo non si vedesse in giro da oltre un mese.

In più, da qualche giorno si notava una anomala presenza di insetti nelle vicinanze della propria abitazione. Sul luogo del ritrovamento del cadavere, già in avanzato stato di decomposizione, sono quindi arrivati i carabinieri per le indagini di rito. La morte dell’uomo dovrebbe risalire a diversi giorni fa, ma saranno le indagini a chiarirlo.

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il corpo dell’uomo sarà sottoposto ad autopsia.