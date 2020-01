Terni, nelle foto il degrado di via Sant’Efebo, fra immondizia e finestre sfondate

TERNI – Scene di ordinario degrado. Una mattina qualunque, alla periferia sud di Terni. Il quartiere di via Sant’Efebo un tempo era chiamato ‘Shangai’, oggi che la situazione, dal punto di vista della vivibilità è migliorata, resta la difficile condizione di un quartiere fatto in gran parte di case popolari, altre in costruzione, dove il centro sociale che porta il nome della via è l’unico vero punto di incontro e di integrazione. Lungo la strada principale, una fila di cantieri fermi, interrotti, con le finestre murate e uno che invece presenta la situazione che vedete in foto. Rifiuti sparsi in terra, sedie e mobili distrutti ed ammassati, una finestra smurata e sfondata che ha trasformato lo stabile in ritrovo per clochard e non solo. Al suo interno, una situazione igienica ben oltre il limite ed ancora tantissima immondizia.

La periferia cittadina dimenticata, a due passi dalla quella basilica di San Valentino, che si appresta ad ospitare turisti e cittadini in occasione del santo patrono.