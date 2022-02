TERNI – Durante i servizi di osservazione e pedinamento, due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione e spaccio, in quanto sorpresi mentre cedevano stupefacente, parte del quale era stato occultato, poco prima, tra le sterpaglie nei pressi del cimitero comunale. I due, entrambi cittadini albanesi di 27 e 29 anni, sono stati fermati a bordo dell’auto con la quale erano arrivati a Terni e durante la perquisizione, dietro lo sportellino del carburante, sono stati rinvenuti degli involucri di cocaina, come quella occultata nelle sterpaglie, per un totale di 43 ovuli dal peso di circa 25 grammi. Al termine della direttissima, è scattato per entrambi il divieto di dimora a Terni.