Terni, nascondeva in casa droga e quattro piante di marijuana: aarrestato un giovane

TERNI – A Terni i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un giovane operaio di 26 anni. A tradirlo è stato il suo eccessivo nervosismo durante un controllo mentre era al volante della sua auto. All’interno della tasca del suo giubbino i militari hanno trovato due pezzi di hashish dal peso complessivo di 10,1 grammi. Nella sua abitazione sono stati trovati anche nove panetti di hashish del peso totale di 854 grammi nascosti sotto le coperte, in camera da letto, quattro piantine di marijuana, alte circa 10 centimetri, in fase di accrescimento, riscaldate da una lampada alogena con termostato e impianto di areazione, 1,8 grammi di marijuana, un bilancino elettronico, due trita-foglie, e la somma complessiva di 2.190 euro in banconote di vari tagli. Il ternano è stato condotto agli arrestidomiciliari, in attesa del processo per direttissima.