TERNI – E’ stato arrestato in flagranza di reato e ora agli arresti domiciliari un 36enne originario di Roma. In camera della madre nascondeva un chilo di cocaina. Le indagini delle forze dell’ordine sono scattate per individuare altri soggetti coinvolti nel giro di spaccio, a seguito di altri due arresti lo scorso 24 ottobre. A Terni, in casa della madre, c’erano persone che uscivano ed entravano tutti i giorni. Lo scorso sabato è partita una perquisizione dell’abitazione, dove è stato rinvenuto un panetto di cocaina purissima. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini proseguono per far luce sugli altri soggetti coinvolti nel giro di spaccio.