Terni, muore un mese dopo il parto: il marito adesso sporge denuncia

TERNI – Una storia di grande dolore quella di Georgiana Madalina che appena dodici giorni dopo il parto è entrata in coma ed è deceduta. A riportare la notizia è il quotidiano Il Messaggero. La donna ha perso la vita un mese dopo aver dato alla luce la sua terza bambina. Secondo il marito sarebbero diverse le ombre su cui far luce dietro al decesso della donna, 34enne, residente a Collescipoli. Una tragedia su cui ora il marito Constantin ora vuole fare luce. Nella denuncia, sempre a quanto riportato dal quotidiano, l’uomo chiede il sequestro delle cartelle cliniche e del registro chiamate e audio del 118 per poter ricostruire, passo passo, l’assistenza ricevuta dalla donna. Nel frattempo sui social è partita una raccolta fondi partita da amici e familiari della donna per finanziare il ritorno della salma in Romania.