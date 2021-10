Terni, muore per overdose a Stroncone: fermato il presunto pusher

La moglie

E’ stata la moglie del cinquantaquattrenne, poco dopo le 8, a dare l’allarme al 112, riferendo che il marito giaceva esanime nel loro letto. Giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo, assuntore di stupefacenti, presumibilmente avvenuto qualche ore prima. Sul luogo sono giunti anche i militari della stazione di Stroncone, che nell’abitazione hanno trovato evidenti tracce di uso di stupefacenti, in particolare di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione.

La rubrica della vittima

Grazie alla rubrica della vittima si è quindi risaliti a due amici dell’uomo, che hanno poi riferito di aver effettivamente acquistato la sera prima in via Narni, a Terni, in compagnia del cinquantaquatrenne, diverse dosi di eroina e cocaina dal magrebino. Questi, una volta identificato, è stato rintracciato nel primo pomeriggio di ieri in via Marco Claudio, nel centro città, alla guida di un motorino risultato rubato.