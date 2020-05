Terni, morto in casa ad appena 38 anni: scattano le indagini

TERNI – Aveva appena 38 l’uomo che nel tardo pomeriggio di giovedì è stato trovato senza vita nella sua casa in quartiere San Lucio. Si tratta di un operaio di origine campana da tempo residente a Terni. A dare l’allarme la compagna dell’uomo, che una volta accortasi del dramma ha subito allertato i Carabinieri

I quali arrivati sul posto insieme al 118 non hanno potuto far altro che accertarne la morte. Sono subito scattate le indagini per determinare le cause della morte. Non sono stati trovati segni di violenza. Probabile che venga disposta l’autopsia, ma nel frattempo non si esclude nessuna ipotesi.