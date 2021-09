Terni, morde il bodyguard e gli dà un calcio nei genitali: denunciata

TERNI – Fine settimana di controlli per la Polizia. Fra le tante situazioni con le quali ha avuto a che fare ce n’è una curiosa che riguarda una ventottenne di origine colombiana denunciata per aver aggredito un agente della sicurezza. Seduta al tavolo di un bar di via Lanzi con un amico, dopo aver dato in escandescenze, ha prima dato un calcio all’inguine e poi ha morso al bicipite l’addetto alla sicurezza del locale che l’aveva invitata alla calma.

Anche in questo fine settimana si è registrato nel centro cittadino un notevole afflusso di giovani fino a tarda notte; le pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale hanno espletato i servizi, anche appiedati, nelle zone dove si abitualmente si verificano assembramenti di giovani, come Piazza dell’Olmo e largo Ottaviani, rendendo palese la loro presenza, al fine di scongiurare comportamenti non in linea con le disposizioni anti-contagio.