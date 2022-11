TERNI – Momenti di vera paura nella notte fra domenica a lunedì ad una festa privata organizzata in una villa presa in affitto nella zona di Piedimonte, a Terni. A riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Corriere dell’Umbria‘ . Secondo quanto ricostruito, durante il party un ragazzo ha afferrato un grosso coltello, iniziando a urlare di volerla fare finita. Immediata è partita la chiamata alle forze dell’ordine e, prima dell’arrivo della polizia di Stato, uno dei presentiil 22enne ternano T.A., militare dei Granatieri libero dal servizio, è riuscito a raggiungere il ragazzo e in pochi attimi lo ha disarmato e bloccato. Scongiurato il peggio, il 22enne si è preoccupato di tranquillizzare il giovane, poi raggiunto dagli operatori del 118 per le cure del caso. Sull’accaduto sono poi scattati anche gli accertamenti della squadra Volante di Terni.