Terni, minori in sala scommesse: attività chiusa per 15 giorni, multa di 6.600 euro al titolare

Titolare multato

Il titolare dell’attività è stato inoltre multato per 6.600 euro. La Determina di chiusura affissa giovedì mattina sulla serranda del locale segue la sanzione di 6.600 euro elevata dai Carabinieri nei confronti della titolare della sala scommesse. A ridosso dell’ultimo ferragosto una mamma si era rivolta ai Carabinieri per denunciare che il proprio figlio minorenne, insieme ad altri ragazzini, aveva cominciato a frequentare assiduamente soprattutto nelle ore pomeridiane il centro scommesse spendendo così non solo i soldi di cui via via disponeva, ma reiterando ai genitori continue richieste di somme di denaro. La segnalazione era stata immediatamente raccolta dai militari dell’Arma che, al termine di specifiche attività di monitoraggio su diverse sale cittadine, avevano individuato i quattro minorenni all’interno del locale del centro su un totale di cinque avventori.