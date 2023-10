TERNI – Un ventenne tunisino è stato arrestato mentre un connazionale minorenne è stato denunciato a piede libero, in seguito alle indagini sviluppate dai carabinieri del comando stazione di Terni dopo la rapina compiuta lo scorso 25 luglio, in piazza San Francesco, ai danni di un minorenne ternano. I militari sono riusciti ad individuare i due responsabili del fatto grazie a filmati e testimonianze. Il gip, alla luce delle risultanze, ha quindi emesso l’ordinanza di custodia cautelare che ha fatto finire in carcere il ventenne.