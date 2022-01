Terni, minaccia di gettarsi dal settimo piano: 54enne salvata dalla polizia

TERNI – Una donna di 54 anni è salita sul terrazzo comune agli uffici dell’Usl 2 e dell’Agenzia delle entrate al settimo piano dell’edificio per suicidarsi. Era in procinto di lanciarsi nel vuoto, quando ha chiamato la polizia. L’operatore della questura ha subito passato la telefonata al tutor del territorio, mentre inviava la segnalazione alla pattuglia della Volante, al 118 ed ai vigili del fuoco. Lintervento della pattuglia in particolare avrebbe scongiurato l’estremo gesto. L’ispettore della polizia di Stato, con formazione specifica sugli aspetti normativi psicologici-comunicativi ed operativi, ha trattenuto la signora al telefono, rassicurandola, mentre cercava di farsi dire il punto preciso in cui si trovava, e nel giro di neanche 10 minuti, ha indirizzato i poliziotti sul posto; gli agenti, dopo averla individuata, l’hanno raggiunta in silenzio alle spalle e, afferrandola, l’hanno tratta in salvo. La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari.