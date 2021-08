Terni, Max Gazzè si esibisce sulla colata lavica di San Venanzo

TERNI – Per la prima volta un cantante, Max Gazzè, si esibirà sopra una colata lavica di Venanzite, una roccia tra le più rare al mondo per la sua composizione, scaturita dall’unica eruzione di uno dei tre piccoli vulcani (diametro di circa 500 metri ed altezza massima) attivi in quello che fu il Mar di San Venanzo, dove oggi sorge l’omonimo Comune. E’ quanto proporrà la 13/a edizione di “In… Canto d’estate”, festival della musica d’autore organizzato dalla Pro loco in programma venerdì 3 settembre nel parco vulcanologia. Gazzè è impegnato nel suo tour estivo “La matematica dei rami tour”, nome del suo nuovo disco prodotto insieme alla Magical mystery band.

Marinelli Marsilio Marinelli, sindaco di San Venanzo, ha spiegato che la stagione turistica “ha visto un ritorno importante nel territorio di tanti turisti grazie anche alla ripresa degli eventi come al Parco dei Sette Frati e alla villa comunale, con l’appena concluso agosto culturale sanvenanzese, a significare che le iniziative culturali sono un volano ricco di attrattive per un turismo di nicchia, quello a cui ci rivolgiamo”. “Abbiamo voluto fortemente ripartire con il nostro ‘Incanto’ soprattutto per la nostra comunità, che vive molto di socialità, questo periodo è stato particolarmente difficile” ha detto Elisa Pambianco, presidente Pro Loco.