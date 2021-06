Terni, materiale pedopornografico trovato a casa di un quarantenne: scatta l’arresto

TERNI – È stato rinchiuso nel carcere di Sabbione dallo scorso lunedì, quando è stato arrestato in flagrante, l’impiegato 44enne di Terni al quale la polizia postale e delle comunicazioni dell’Umbria, a seguito di un’ndagine, ha scoperto migliaia di foto e video pedopornografici attraverso un blitz nella sua abitazione.

Materiale A riportare la notizia è il Corriere dell’Umbria che riporta come il materiale sia stato ovviamente posto sotto sequestro; i file erano custoditi all’interno dell’hard disk di un computer, ma anche in dispositivi di memorizzazione dati, come chiavette e cd. Nei confronti dell’uomo venerdì è stato convalidato l’arresto mentre sono in corso ulteriori indagini per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone e la provenienza del materiale pedopornografico detenuto dall’uomo e ora sequestrato.