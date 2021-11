CITTA’ DI CASTELLO – Centinaia di prodotti contraffatti erano in vendita per gli ospiti della Fiera di San Florido, popolare appuntamento del Tifernate. Ed è qui che la Guardia di finanza ha deciso di compiere de controlli. Gli agenti hanno riscontrato che un venditore ambulante, aveva provato a vendere prodotti di gioielleria etichettati, falsamente, con i noti marchi tra cui Rolex, Louis Vuitton e Dior. Tra l’altro, il commerciante, era anche privo delle necessarie autorizzazioni per la vendita ambulante. La merce è stata sequestrata, tutta la bigiotteria ma anche i capi di abbigliamento sono nelle disponibilità dell’autorità giudiziaria. Inoltre l’uomo, individuato come il titolare dell’attività, è stato denunciato. I finanzieri hanno deciso di estendere i controlli anche ad altri operatori della fiera e sono riusciti a sequestrare oltre 200 articoli non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa italiana ed europea.