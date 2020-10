Terni, manifestazione in piazza contro il Dcpm: corteo con assembramento

TERNI– Doveva essere una semplice manifestazione dei gestori di palestre, scuole di danza e centri sportivi, chiusi per un mese dall’ultimo decreto di stamattina, ma si è rapidamente trasformata in una manifestazione di dissenso più estesa: oltre 1000 persone si sono ritrovate in Corso Tacito per un corteo pacifico, senza bandiere nè slogan di partito. Nessuna forma di violenza, ma tanti cori contro il presidente del Consiglio Conte ed anche il grido ‘Libertà’.

La Digos ha scortato il corteo che però è stato a tutti gli effetti un assembramento e quindi una violazione delle norme e non è mancato anche chi ha sfilato completamente privo di mascherina. Una manifestazione che si è conclusa in piazza della Repubblica

Fotogramma da Terninrete