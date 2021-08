Terni, mamma 36enne muore in ospedale il giorno dopo il parto

TERNI – Tragedia sabato sera alle 21 all’ospedale Santa Maria di Terni dove una donna di 36 anni è morta dopo aver dato alla luce, venerdì mattina, una bambina. La donna, Laura Anasetti, secondo quanto spiega l’Azienda ospedaliera ha avuto un malore intorno alle 15.30 di sabato. Le indagini sono in corso e al momento non sono note le cause del decesso

L’azienda “Il parto – spiega l’Azienda ospedaliera – sembrava essere andato per il meglio, ma dopo la ripresa del pieno benessere la signora ha accusato un malore improvviso, in presenza del personale del reparto. Immediatamente soccorsa anche dalla rianimatrice che si trovava già lì, la donna è stata tempestivamente sottoposta a ulteriori accertamenti e cure multidisciplinari». «Siamo vicini alla famiglia per la tragicità dell’accaduto – chiosa la direzione sanitaria dell’ospedale – abbiamo disposto una indagine interna al fine di verificare la correttezza del nostro operato”.