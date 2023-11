Terni, maltrattava la moglie invalida e la figlia: scatta l’allontanamento

Codice rosso

Il provvedimento è scaturito al termine di una delicata indagine iniziata alla fine dello scorso ottobre, coordinata dalla Procura ternana nell’ambito del protocollo previsto dalla Legge 69/2019, cosiddetto ‘codice rosso’, dopo la denuncia presentata dalle due donne. L’uomo, peraltro sperperava tutti i soldi della pensione della moglie in alcol e droga, venendo così meno agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei congiunti. Durante l’esecuzione della misura cautelare, nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato una dose di hascisc, detenuta dall’uomo per uso personale, motivo per il quale lo stesso è stato anche segnalato al Prefetto di Terni quale assuntore di droga.