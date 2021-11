Terni, maltrattamenti e stalking in famiglia: in manette un trentenne

TERNI – Prosegue l’impegno dei carabinieri del comando provinciale di Terni nel contrastare fenomeni come i maltrattamenti fra le mura domestiche e le violenze di genere. Solo sabato i militari hanno denunciato due persone, una delle quali è stata anche arrestata. Nel corso della mattinata di sabato, un giovane di Terni è stato denunciato a piede libero dall’Arma per numerosi episodi di maltrattamenti nei confronti di un’anziana parente, da cui pretendeva costantemente soldi. Nel pomeriggio invece, a Narni, i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari, su ordine del tribunale di Terni, un 30enne del posto. L’uomo, malgrado fosse già sottoposto all’obbligo di firma per una vicenda di ‘atti persecutori’ verso l’ex convivente, si è respo responsabile di varie violazioni della misura, rilevate dai carabinieri e comunicate all’autorità giudiziaria che ha inasprito il provvedimento.