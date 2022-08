Terni, malore mentre dice Messa: ricoverato don Piercamillo Camozzi

TERNI – La notizia ha fatto rapidamente il giro della città perchè don Piercamillo Camozzi, per tutti “don Camillo”, da oltre 15 anni parroco di San Gabriele dell’Addolorata a Terni, è uno dei sacerdoti più carismatici e noti della città, già assistente dell’Azione Cattolica.

La mattina di Ferragosto, il parroco, 75 anni, bergamasco trapiantato a Terni (nella foto della Diocesi, è di spalle), si è accasciato al suolo mentre celebrava la Santa Messa delle ore 8.30. Don Camillo ha perso i sensi e ha ripreso conoscenza solo dopo 10 minuti, durante i quali si è temuto davvero per il peggio. Arrivato il 118, il sacerdote è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Dalla parrocchia fanno sapere che “Don Camillo è cosciente e sta meglio”, ma ovviamente in queste ore, il cellulare degli operatori della parrocchia e del vice parroco don Riccardo è bollente perchè in tanti vogliono rassicurazioni sulla sua condizione. Numerosi gli incoraggiamenti via social.