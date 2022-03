Terni, malore in casa, muore a 76 anni il conte Ferrari di Valle Antica

TERNI – Lo si poteva vedere in giro agli eventi politici della destra sventolando la bandiera dei monarchici, segnatamente di Italia Reale, di cui era responsabile per Umbria, Marche e Abruzzo.

Sabato pomeriggio è stato trovato morto nella sua casa in via Buonarroti. Si tratta di Carlo Maria Ferrari, conte di Valle Antica, molto conosciuto in città. Secondo quanto emerge, le cause della morte sono da attribuire ad un malore. A fare la tragica scoperta della morte, avvenuta per cause naturali, sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto dopo una chiamata dei vicini. insieme a carabinieri e personale del 118. Ferrari avrebbe compiuto 77 anni il prossimo agosto.

Fervente monarchico, Ferrari di Valle Antica era presidente dell’antico circolo dei nobili umbri.