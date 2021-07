Terni, madre e figlio vivono in auto lungo l’A1: gli agenti fanno colletta per aiutarli

TERNI – Credevano di trovarsi di fronte a un’auto sospetta, invece hanno scoperto una famiglia in grave difficoltà, gli agenti della polizia stradale di Orvieto intervenuti, dopo una segnalazione, nell’area di servizio Fabro est, lungo l’A1. A bordo del mezzo, notato da giorni in sosta, c’erano infatti una donna ed un giovane, poi risultati madre e figlio, da circa una settimana fermi in quel posto non avendo più un posto dove dormire e lavarsi.

In auto La signora ha infatti riferito ai poliziotti che, a causa di una situazione famigliare piuttosto complessa, aveva perso il suo lavoro e poi anche la casa dove abitava con il figlio. Entrambi si erano quindi adattati all’interno della loro auto, unico bene e riparo rimasto, usufruendo dei servizi igienici dell’area di servizio.

Conforto La donna ha aggiunto di aver deciso di fermarsi a Fabro non casualmente, ma perché da piccola suo padre la portava a Città della Pieve, cittadina nelle vicinanze, e quindi quei luoghi e quei ricordi le davano un po’ di sostegno e conforto per sopportare la sofferenza provocata dal disagio vissuto insieme al figlio. I poliziotti della stradale, colpiti dalla dolorosa e difficile situazione, hanno quindi deciso di acquistare vari generi alimentari per madre e figlio, donati loro insieme ad un piccolo aiuto economico.