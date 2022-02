Terni, lunedì chiude l’hub vaccinale al Casagrande. De Fino: “Segno verso la normalità”

TERNI – E’ entrato in funzione il 24 aprile del 2021 e chiuderà i battenti il prossimo lunedì 28 febbraio. Il più grande hub vaccinale dell’Umbria va in pensione dopo circa 200 mila vaccinazioni anti Sars-Cov-2. Da martedì 1 marzo le attività vaccinali per gli assistiti con età pari o superiore a 12 anni, come già precedentemente comunicato, verranno eseguite nella sede centrale dell’Azienda Usl Umbria 2 in viale Bramante (qui tutte le informazioni utili).

La palestra dell’istituto scolastico verrà finalmente restituita ai ragazzi e alle ragazze del “Casagrande”, l’ennesimo importante segnale di ritorno alla normalità.

Questa mattina il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino, il sindaco di Terni Leonardo Latini, la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza, il direttore del distretto di Terni dell’Azienda Usl Umbria 2 Stefano Federici si sono recati al PVT Casagrande per ringraziare gli operatori sanitari, i volontari, le associazioni, la Protezione Civile, che in questi dieci mesi di attività e in piena emergenza pandemica si sono impegnati quotidianamente con passione, professionalità, dedizione e senso civico.

De Fino

Così il dg della Usl Umbria 2 Massimo De Fino: “Stavolta la chiusura è un buon segno perchè vuol dire che stiamo tornando verso la normalità. Chiudiamo per far ritornare la struttura alla scuola, le vaccinazioni continuano in via Bramante. Questo centro è stato importante nei giorni difficili, che ci hanno permesso 1500 persone al giorno, 200.000 complessive. E’ un fiore all’occhiello dell’Umbria, bello che sia su Terni”