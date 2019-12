Terni, luci di Natale non a norma: sequestrati oltre tremila prodotti

Orvieto A Orvieto sequestrati oltre 3.000 prodotti non sicuri, tra cui luminarie, bombolette spray, luci a led, tutti privi dei requisiti dell’Unione Europea che tutelano la sicurezza e la salute dei cittadini. I finanzieri della Rupe hanno rivolto l’attenzione nei confronti di un’attività commerciale condotta da un esercente di nazionalità cinese, accertando, sia sui prodotti esposti che su quelli trovati in diversi colli presenti nel locale magazzino, la totale assenza dei requisiti e delle informazioni minime destinate al consumatore finale.

Precauzioni Come noto, sui prodotti destinati al consumatore finale devono essere indicati il nome dell’importatore stabilito nell’Unione Europea, le istruzioni o eventuali precauzioni utili ai fini della fruizione e della sicurezza del prodotto, comprese quelle in lingua italiana. L’operazione ha consentito di porre sotto sequestro amministrativo oltre 3000 luminarie natalizie ed articoli vari per un valore superiore a quattromila euro. I militari hanno segnalato il rappresentante legale della società alla Camera di Commercio di Terni per le sanzioni amministrative, che nello specifico caso, vanno da un minimo di 516,00 a un massimo di oltre 25.000 euro.